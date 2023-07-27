اجتمع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس في ديوان عام الوزارة مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة جيمس كليفرلي، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت.



وتناول الاجتماع أواصر علاقات الصداقة التاريخية بين الكويت والمملكة المتحدة وما توصلت إليه من قوة ومتانة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، كما تم بحث أطر تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين وتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أشمل وأوسع بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



كما تم خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيال التطورات الأخيرة في منطقة والتي شهدت تطابقا في الرؤى تجاه مجمل ملفاتها بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات المتعلقة بالجهود الدولية الرامية نحو إيجاد حل للأزمات في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك تجاه عدد من القضايا المهمة محل الاهتمام المشترك. وتم التأكيد في الاجتماع على أهمية مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) بين الكويت وجمهورية العراق الشقيقة والتأكيد على ضرورة حسم هذا الأمر بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي. كما تم بحث أطر تعزيز التعاون المشترك في إطار حل الأزمات بالطرق السلمية بكل حيادية حفظا وصونا للنظام الدولي واحتراما لسيادة الدول على أراضيها وحدودها البحرية بالإضافة إلى تعزيز وتدعيم أمن الممرات المائية وضمان حرية وسلامة وحركة الملاحة في منطقة الخليج والتشديد على ضرورة احترام حدود الدول وسيادتها على مياهها الإقليمية وعلاماتها الحدودية. وتناولت المناقشات أيضا التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة والخطيرة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تعد انتهاكا صارخا لكل القيم الإنسانية والمبادئ والمواثيق الدولية وقوانينها وخرقا لكل القانون الدولي والقرارات والمواثيق الأممية. كما تمت مناقشة الجرائم المتكررة والممارسات المستنكرة لحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك وإدانة تلك الممارسات المرفوضة تماما والمنافية لكل المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية والتي تؤجج الكراهية وتشجع على العنف والإرهاب، علاوة على بحث تطورات ملف الأزمة السورية ومستجداتها والخطوات والمساعي المتخذة نحو إنهاء معاناة شعبها الشقيق. وأعرب الجانبان في ختام الاجتماع عن التطلع المشترك للاستحقاقات المقبلة والزيارات المتبادلة بين الجانبين الصديقين.