كليفرلي: بحثنا موضوعات مهمة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وبريطانيا



‏استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بمكتبه بقصر السيف أمس وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية جيمس كليفرلي يرافقه السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون مكتب الوزير اللواء حامد البالول.



‏ورحب وزير الداخلية بضيوفه، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين الكويت والمملكة المتحدة، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة وآلية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين لاسيما في الجانب الأمني. ‏وفي ختام اللقاء، أعرب كليفرلي عن شكره وتقديره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على حسن الاستقبال، مؤكدا أهمية ما تم بحثه من موضوعات في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.