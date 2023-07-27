8.75 مليارات دينار الإنفاق على الشراء المباشر عبر نقاط البيع.. بزيادة 645 مليون دينار

5.55 مليارات دينار سحوبات «الكاش» عبر أجهزة السحب الآلي.. بتراجع 78 مليون دينار



علي إبراهيم



ارتفع إنفاق المواطنين والمقيمين خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 ليسجل رقما قياسيا جديدا بعدما صرفوا نحو 23 مليار دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو.



وكشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، أن المواطنين والمقيمون أنفقوا 22.903 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 10.3% بما قيمته 2.138 مليار دينار قياسا إلى 20.766 مليار دينار أنفقت خلال الفترة ذاتها من 2022، وسجل إنفاق المواطنين خلال أول 6 أشهر من العام الحالي نحو 21.664 مليار دينار أنفقت داخل الكويت عبر نقاط البيع المباشر وسحوبات الكاش والإنفاق أونلاين، بينما سجل إنفاقهم خارج الكويت نحو 1.239 مليار دينار.



وتفصيليا، أظهرت البيانات ارتفاع الإنفاق على الشراء المباشر من خلال نقاط البيع بنسبة 8% بما قيمته 645 مليون دينار ليبلغ 8.751 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بإنفاق بلغ 8.106 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من 2022.



وجاء ذلك مدفوعا بصورة رئيسية من ارتفاع الإنفاق عبر نقاط البيع في داخل الكويت بنسبة 7.1% بما قيمته 544 مليون دينار لتبلغ بنهاية النصف الأول من 2023 نحو 8.188 مليارات دينار مقارنة مع 7.644 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2022، كما ارتفع الإنفاق عبر نقاط البيع في الخارج بنسبة 21.7% بما قيمته 101 مليون دينار ليبلغ 563 مليون دينار بنهاية الصنف الأول من 2023 مقارنة مع 463 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2022.



ولجهة سحوبات الكاش من أجهزة السحب الآلي، أظهرت البيانات أن المواطنين والمقيمون سحبوا 5.552 مليارات دينار خلال النصف الاول من 2023 بتراجع نسبته 1.4% بما قيمته 78 مليون دينار، قياسا إلى سحوبات الكاش في النصف الاول من 2022 والبالغ قيمتها 5.630.



وتراجعت سحوبات الكاش داخل الكويت بنسبة 1.2% بما قيمته 68 مليون دينار لتبلغ 5.414 مليارات دينار بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 5.482 مليارات دينار عن الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022، كما تراجعت سحوبات الكاش خارج الكويت بنسبة 7.4% بما قيمته 11 مليون دينار لتبلغ 137 مليون دينار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2023 مقارنة مع 148 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2022.



ومازال الشراء «أونلاين» يسجل معدلات قياسية جديدة إذ يتزايد الإقبال عليه يوما بعد الآخر، حيث سجلت المعاملات التي تمت عبر المواقع الإلكترونية ارتفاعا بنسبة 22.4% بما قيمته 1.572 مليار دينار لتبلغ 8.601 مليارات دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقارنة مع إنفاق بلغ 7.029 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2022.



جاء ذلك مدفوعا بارتفاع الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية في الداخل بما قيمته 1.496 مليار دينار بنسبة زيادة بلغت 22.8% ليسجل 8.062 مليارات دينار بنهاية يونيو 2023 مقارنة بإنفاق بلغ 6.567 مليارات دينار بنهاية يونيو 2022، وزارد الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية في الخاد بنسبة 16.5% بما قيمته 76 مليون دينار ليبلغ نحو 539 مليون دينار بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 462 مليون دينار بنهاية يونيو 2022.