«بيتك» أكبر شركة مدرجة في «بورصة الكويت» بقيمة سوقية تتجاوز 11 مليار دينار

نواصل طرح حلول مالية واستثمارية مبتكرة للعملاء بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

سجلنا 40% قفزة باستخدام العملاء للخدمات المصرفية الرقمية إلى 135 مليون عملية

«بيتك» سباق بمبادرات الاستدامة.. وأول بنك بالكويت يصدر تقرير «البصمة الكربونية»



أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتكليف عبدالوهاب الرشود استمرار تحسن أداء المجموعة بشكل كبير خلال النصف الاول من 2023، حيث ارتفع صافي الارباح بنسبة تفوق الـ141% الى 333.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهي أعلى أرباح فصلية في تاريخ «بيتك»، والأعلى مصرفيا في الكويت.



وأضاف الرشود، خلال مقابلة مع تلفزيون «CNBC العربية»، ان هذه الأرباح القياسية والتاريخية تعزز مكانة «بيتك» محليا وعالميا وتدعم قوته المالية والائتمانية، مما يعطي «بيتك» القدرة على تمويل صفقات عملاقة، وكذلك تسهم ايجابيا بتعزيز قدرة ومكانة القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. وقال الرشود ان ربحية السهم بلغت اكثر من 22 فلسا بنسبة نمو تجاوزت الـ 73% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع صافي إيرادات التمويل الى 458.5 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 43.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفع صافي إيرادات التشغيل الى 489.1 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 58.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



وأوضح ان معدل كفاية رأس المال لـ «بيتك» بلغ حوالي 16.45%، أي أكثر من الحد الادنى المطلوب من الجهات الرقابية، مبينا ان هذه النسبة تؤكد على متانة المركز المالي لـ «بيتك»، ولفت الى ان «بيتك» مستمر في سياسة التخارجات، وهذا ضمن استراتيجية «بيتك» في التركيز على العمل المصرفي الأساسي وتحقيق الاستدامة في الارباح.



وأشار الرشود إلى أن نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة بلغت حوالي 1.52% والتي يتم احتسابها وفقا لأسس احتساب بنك الكويت المركزي، فيما بلغت نسبة تغطية الديون من المخصصات حوالي 505% «لبيتك ـ الكويت» وحوالي 312.6% للمجموعة.



أما بالنسبة للمخصصات المحملة على بيان الدخل المجمع، قال الرشود انها انخفضت خلال النصف الأول من عام 2023 بحوالي 42.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت حوالي 25.9 مليون دينار، وتشمل مخصصات التمويل والاستثمار ومخصصات إضافية احترازية أخرى. وعن مزايا الاستحواذ، قال الرشود «بفضل الله، ترتب على الاستحواذ الكثير من المزايا الإيجابية حيث أدى إلى دعم الأرباح والمركز المالي ككل وكذلك كل المؤشرات المالية المهمة، بالإضافة الى تحقيق الانتشار الإقليمي والدولي. ونتيجة للاستحواذ على الاهلي المتحد البحريني أصبح بيتك أكبر بنك في الكويت من حيث حجم الاصول، وكذلك من حيث القيمة السوقية التي تجاوزت 11 مليار دينار، ما يعني أن «بيتك» هو أكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت، ناهيك عن تسجيل أعلى أرباح فصلية على مستوى القطاع المصرفي الكويتي». وعن استراتيجية التحول الرقمي، أكد مواصلة الجهود في طرح خدمات وحلول مالية واستثمارية مبتكرة للعملاء، بالاعتماد على التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لدعم العمليات التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء المصرفية.



وأضاف «زاد حجم استخدام العملاء للخدمات المصرفية الرقمية على الموبايل والموقع الالكتروني خلال النصف الاول من 2023، بنسبة بلغت حوالي 40% الى أكثر من 135 مليون عملية مصرفية رقمية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.. وهذا النمو الملحوظ يؤكد ريادة «بيتك» في التحول الرقمي وسهولة استخدام خدماتنا المصرفية الرقمية سواء على الموبايل او على الموقع الالكتروني».



على صعيد آخر، قال الرشود ان «بيتك» كان سباقا في العديد من مبادرات الاستدامة، حيث يعتبر «بيتك» أول بنك في الكويت يصدر تقرير «البصمة الكربونية»، وهو أول بنك يقوم بإصدار بطاقة ائتمانية معاد تدويرها بنسبة 85%، وأول بنك يحصل على شهادة تقييم الاستدامة GCAS المستوى الذهبي عن معرض KFH Auto الصديق للبيئة، ولدى «بيتك» كذلك مبادرات استدامة مختلفة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، ويواصل مشاريعه البيئية والتي تعنى بالاستدامة ضمن مبادرة Keep it Green.



ولفت الى أن هذا التميز كان محل تقدير عالمي، وأثمر عن فوز «بيتك» بجوائز مختلفة مثل «أفضل بنك في الاستدامة في الكويت والشرق الأوسط.. وأفضل بنك اسلامي في الاستدامة عالميا» من جهات عالمية مرموقة.