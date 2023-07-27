أعلنت «شركة الاستثمارات الوطنية» عن أدائها المتميز للصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة والذي يعكس النهج السليم وحصافة فريق إدارة الصناديق والخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة والسجل الحافل بالإنجازات في إدارة المحافظ المحلية والإقليمية والصناديق الاستثمارية.



وفي هذا السياق، صرح محمد الحمد - مساعد نائب رئيس إدارة الأصول في شركة الاستثمارات الوطنية بأن صندوق زاجل للخدمات والاتصالات الذي تأسس في عام 2004، يستهدف تحقيق نمو في رأس المال وأعلى عائد ممكن محسوب المخاطر، من خلال استثمار رأسمال الصندوق في أسهم مختارة من شركات قطاع الخدمات والاتصالات في الأسواق المالية العربية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.



كما أشار الحمد إلى مستوى الأداء لصندوق زاجل الاستثماري حيث حقق عائدا إيجابيا متميزا بلغت نسبته 12.76% عن النصف الأول من العام الحالي متفوقا على جميع صناديق الأسهم المؤسسة في الكويت.



كما أوضح الحمد أن تحقيق تلك العوائد بفضل تركيز الصندوق على القطاعات الدفاعية مثل الصحة والاتصالات التي حققت صعودا استثنائيا خلال العام الحالي، بالإضافة إلى أنها مثلت تحوطا استثنائيا للعملاء من العوامل الاقتصادية الحالية والتي تتمثل في التضخم العالمي وتقلبات أسعار النفط وارتفاع عوائد السندات وأدوات الاستثمار في الدخل الثابت، والتي تعتبر عناصر سلبية على أداء أسواق الأسهم بصفة عامة، وأسهم قطاعات رئيسية في الخليج كأسهم البنوك والطاقة والبتروكيماويات، ليعكس هذا الأداء حرص الشركة على تنويع الفرص الاستثمارية لتحقيق أفضل العوائد لعملائها، على الرغم من التحديات الاقتصادية، وتقلبات السوق والمخاوف المـــتعلقة بالظروف السياسية والاقتصادية الــــعالمية والمحلية والتي من أهمها التوترات والصراعات السياسية العالمية وضعف التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالم.



واختتم الحمد حديثه عن الأداء الجيد الذي حققته صناديق أسهم شركة الاستثمارات الوطنية خلال النصف الأول لعام 2023 والتي تتبع نهجا استراتيجيا نشطا من حيث تحقيق أمثل العوائد على المدى الطويل من خلال تقليص المخاطر التي تنطوي عليها أسواق الأسهم وتحقيق أفضل العوائد الممكنة للعملاء.