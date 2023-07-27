استئنافا لجهود البنك الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المكافآت التي يقدمها لعملائه من حاملي بطاقات فيزا المميزين، أعلن بنك برقان عن توفير مجموعة واسعة من العروض والخصومات الحصرية باستخدام تطبيق xperience مع إنترتينر، وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البنك بترسيخ شراكاته الاستراتيجية مع أفضل مزودي الخدمات في السوق، وحرصا على تلبية احتياجات عملائه وتحويل عملياتهم المصرفية إلى تجربة غير مسبوقة.

ومن أبرز مزايا التطبيق الذي يمكن تحميله مجانا عروض «اشتر واحد واحصل على الثاني مجانا» التي يشتهر بها، إضافة إلى واجهة المستخدم المتميزة والسلسة وتوفير الخصومات الحصرية المختلفة على حجوزات المطاعم والتسوق والترفيه وغيرها الكثير.

كما يمكن لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية من بنك برقان الوصول إلى أكثر من 5000 عرض جديد، محليا وعالميا، وذلك عبر تحميل التطبيق للأجهزة بنظام الاندرويد والـ IOS والتسجيل مجانا من خلال إدخال البيانات الشخصية الأساسية المطلوبة، وإضافة رقم بطاقة فيزا للتحقق من إمكانية التمتع بالمزايا.

يمكن للعملاء استكشاف أحدث العروض التي تتوافر من أجلهم وتناسب أذواقهم واحتياجاتهم ضمن «عروض بنك برقان» مع إمكانية الاستفادة منها أكثر من مرة طوال مدة توافرها على تطبيق xperience بمجرد تسجيل الدخول إلى التطبيق، ومن ثم استبدال النقاط عبر اختيار العلامة التجارية المختارة، وتقديم رمز القسيمة إلى موظف الخدمة للحصول على قائمة الخصومات المتوافرة والدفع باستخدام نقاط المكافآت عبر أجهزة نقاط البيع (POS).

وفي ضوء الإضافة الجديدة لبرنامج مكافآت برقان، قال مدير عام ـ إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان، ناصر القيسي: نعتمد على مبدأين أساسيين في منهج تقديم خدماتنا، الأول هو أن عملاءنا يشكلون محور نجاحنا، والثاني هو سعينا المستمر إلى تلبية احتياجات العملاء بما يفوق توقعاتهم بما يحقق رضاهم.

ولهذا السبب، نعمل على تخطي الحدود وبذل كافة الجهود لابتكار أفضل المنتجات والخدمات في السوق، إذ إننا نحرص دائما على خلق أفكار جديدة تسهم في تعزيز تجربة عملائنا ضمن كل مبادرة نطلقها لنحقق النجاح في كسب ثقتهم وولائهم، وأضاف أن البنك يواصل تقديم مزايا حصرية تحمل قيمة مضافة إلى برنامج مكافآته وهي مصممة لتوفر المزيد من الخيارات والعروض والخصومات التي تواكب أسلوب الحياة العصري، حرصا على تقديم تجربة مصرفية شاملة ومعززة.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يفتخر بتقديمه قيمة مضافة مميزة لعملائه من خلال برنامج مكافآته الذي لايزال من بين الأوائل في السوق المحلي.

ولعل أبرز ما يميزه هو تمكين العملاء من التمتع بمجموعة متنوعة من خيارات استبدال النقاط، بما في ذلك الاسترداد النقدي والخصومات على المشتريات وتذاكر الطيران وحجوزات الفنادق وقسائم الشراء الإلكترونية وغيرها من العروض الرائعة.