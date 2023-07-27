أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) التزامه بمواصلة دعم وتمكين رواد الأعمال الكويتيين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تحفيز الأداء الاقتصادي والتنمية من خلال خلق المزيد من فرص العمل على المستوى المحلي، إذ يستمر البنك بدعوة عملائه الحاليين والمحتملين إلى الاستفادة من المزايا الفريدة التي يوفرها حساب «مبادر» المصمم خصيصا لهذه الشريحة المهمة، إلى جانب شركة «مركز مبادر KIB» وتطبيق «Mubader» الفريد من نوعه. وتأتي هذه الخطوة المهمة ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تقديم كل ما يحتاجه المبادر من أدوات تسهل نجاحه، إضافة إلى خلق بيئة إبداعية مبتكرة تدعم رواد الأعمال، وذلك من خلال توفير أدوات التعليم والتوجيه المدعومة بمجموعة متكاملة من الباقات واللقاءات والمحاضرات وورش العمل لتنمية معرفتهم العملية.



وفي هذا الصدد، تحدث مدير عام الاستراتيجية وإدارة التغيير في KIB، عبدالله العوضي حول استراتيجية البنك الهادفة إلى خدمة شريحة المبادرين من خلال توفير منظومة متكاملة تعمل على تقديم خدمات مصرفية وتوفير أدوات ريادة الأعمال التي تشمل خدمات ومنتجات مصرفية، ومركز يعمل كحاضنة ومسرعة أعمال، إضافة إلى تطبيق يسهل عملية التعليم والتدريب والتواصل وتوفير الأدوات المناسبة لتسهيل أعمال المبادرين.



من جانبه، أشار رئيس مبادر، محمد الهويدي، إلى أن افتتاح «مركز مبادر KIB» جاء في إطار سعي البنك المتواصل، بصفته مؤسسة مصرفية رائدة، إلى الإسهام في تعزيز أداء المبادرين وكفاءة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى الدور المهم والحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في التنويع الاقتصادي والتنمية في الكويت.



كما أضاف الهويدي أن الشركة أطلقت تطبيق «Mubader» بالتعاون مع شركة «Payzah»، علما أن هذا التطبيق المبتكر مصمم ليقدم جميع الخدمات التي تساعد المبادر على إدارة وتنمية مشروعه بما يحقق كافة أهدافه وبأفضل النتائج الممكنة.



بدوره، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيزة (Payzah)، فهد الغريب: يسرنا استمرار شراكتنا الناجحة مع مركز مبادر KIB في إطار مساعيه الإيجابية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى خلق بيئة أعمال ريادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، تواكب التطور التقني وتسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي وكفاءة الخدمات والمنتجات التي يوفرها التطبيق.