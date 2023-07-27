محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان الكويت حافظت على ترتيبها في المركز الخامس وقبل الأخير على قائمة مجلة ميد للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الـ 30 يوما المنتهية في 14 الجاري، حيث سجلت قيمة عقود المشاريع ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5% عن الشهر الماضي لتصل إلى 176 مليار دولار.



وقد حلت السعودية في المركز الأول في هذا المضمار بمشاريع قيمتها 1.582 تريليون دولار، ثم الإمارات في المركز الثاني بمشاريع قيمتها 593 مليار دولار، ثم عمان وقطر في المركزين الثالث والرابع بواقع 197 مليار دولار و190 مليار دولار على التوالي، وجاءت البحرين في المركز السادس والأخير بواقع 71 مليار دولار.



وبلغت قيمة مؤشر المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي 2.809 تريليون دولار، وكان النمو مدفوعا بالتوسع في سوق المشاريع الإماراتية، التي ارتفعت قيمتها بنسبة 4.8% أو 27.4 مليار دولار لتصل إلى 593 مليار دولار. وقاد نمو القيمة في الإمارات العربية المتحدة إطلاق عدد من المشاريع.



وتراجعت البحرين، أصغر أسواق المنطقة بنسبة 3.4%، ليخسر المؤشر 2.5 مليار دولار من قيمته التي تراجعت 71 مليار دولار.



وعلى مستوى منطقة الخليج الأوسع نطاقا ومع الدخول في شهر يوليو، أظهرت أسواق المشاريع الخليجية نموا كبيرا، حيث ارتفعت بنسبة 1.8% أو ما قيمته 59 مليار دولار لتصل قيمتها إلى 3.416 تريليونات دولار مستفيدة من زيادة بنسبة 2.3% سجلها المؤشر في الشهر السابق.



وفي التفاصيل، نما سوق المشاريع في العراق بنسبة 3.4% مضيفا 10.5 مليارات دولار لتصل قيمة مشروعاته إلى 319 مليار دولار مع إعلان لجان الاستثمار العام عن خطط للعديد من المدن السكنية الجديدة للتخفيف من أزمة الإسكان، بما في ذلك مدينة الفلوجة الجديدة التي تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار.



وفي المقابل، انكمش سوق المشاريع الإيرانية بنسبة 1.4% ليخسر 3.8 مليارات دولار من قيمته التي استقرت عند 270 مليار دولار.