بيروت - بولين فاضل



حققت أغنية «الحلو طل» للمطربة اللبنانية نيللي مقدسي ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة على تيك توك وتقترب من المليون الثاني على يوتيوب، والأغنية باللهجة اللبنانية من كلمات وألحان زياد جمال وتوزيع جورج برين شاكر.



والأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرجة رندلي قديح وحرصت نيللي في الكليب على أن تعيد لجمهورها أجواء الكليبات التي اشتهرت بها من الاستعراضات المبهرة وظهورها بأكثر من لوك بالكليب.



من جهة أخرى، تضع نيللي بصماتها النهائية على أكثر من أغنية من ألبومها الجديد والذي يضم مجموعة من الأغاني باللهجة المصرية والخليجية.



يذكر أن آخر أعمال المطربة اللبنانية نيللي مقدسي كان كليب «لا تكبر راسك» والذي تم طرحة في بداية العام الحالي.