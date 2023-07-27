هادي العنزي



يلتقي منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين (تحت 16 سنة) نظيره البحريني في الـ 5 مساء اليوم، في ثالث مبارياته بالبطولة الخليجية الـ 17 لكرة السلة للناشئين، التي تقام منافساتها على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتختتم في 30 الجاري، فيما يلعب المنتخب السعودي مع نظيره القطري في الـ 7 مساء، في ختام الدور الأول للبطولة.



وخسر الأزرق أولى مبارياته بالبطولة من نظيره السعودي 57-64 مساء أمس الأول، وفي مباراة ثانية تفوق المنتخب القطري على نظيره البحريني 93-57، ليظفر المنتخبان السعودي والقطري بنقطتي الفوز ويتصدرا الترتيب في اليوم الأول للبطولة. وبحسب نظام البطولة، تتأهل جميع الفرق الأربعة المشاركة إلى الدور قبل النهائي، حيث يلعب الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، مساء السبت المقبل، فيما تقام المباراة النهائية على لقب البطولة مساء الأحد، ويسبقها مباراة لتحديد المركز الثالث، ويتأهل طرفا المباراة النهائية إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة سبتمبر المقبل.



جاءت بداية «أزرق الناشئين» غير مشجعة، وتمكن الأخضر السعودي من أخذ زمام المبادرة مبكرا، لينهي الربع الأول من المباراة متفوقا بفارق 13 نقطة (21-8)، مستفيدا من سوء التغطية الدفاعية، لكن اختلف الوضع تماما في الربع الثاني، بعد تألق طلال الخميس، ومحمد الشمري، ووائل العنزي، وتمكن من تسجيل 16 نقطة، فيما لم يستطع خصمه تسجيل سوى 8 نقاط، ليقلص الأزرق الفارق إلى 5 نقاط مع نهاية النصف الأول من المباراة (24-29).



واجتهد لاعبو الأزرق في الربع الثالث، بغية معادلة النتيجة والتفوق على الفريق المستضيف، لكن النتيجة النهائية للشوط أبقت فارق النقاط الستة على حاله (38-44)، ولم يكن الربع الأخير بأفضل حالا من سابقه، من حيث النتيجة، حيث حافظ الفريق السعودي على تفوقه بفضل تألق أمجد عتيق وزملائه، ليخرج فائزا بنقطتي المباراة.