عبدالعزيز جاسم



جرت مساء أمس مراسم قرعة بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم في مقر اتحاد الكرة بستاد جابر، وكذلك مراسم قرعتي بطولتي دوري زين للدرجة الممتازة ودوري زين للدرجة الأولى، وحضر مراسم القرعة نائب رئيس الاتحاد هايف الديحاني والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي، والأمين العام المساعد د.صالح المجروب، ومدير إدارة المسابقات د.حامد الشيباني وممثلو الأندية وعدد من وسائل الإعلام المختلفة.



وقبل انطلاق القرعة قام الاتحاد بتحديد مواجهات كأس صاحب السمو الأمير حسب اللائحة في الموسم الماضي والتي وضعها الاتحاد، بأن تكون المواجهات حسب مراكز الفرق في الدوري الموسم الماضي، وستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن يتجنب بطل الدوري «الكويت» خوض المباراة التمهيدية ليتواجد في المجموعة الأولى التي ستكون فيها المواجهات بين: الجهراء والتضامن، كاظمة وبرقان، السالمية وخيطان، فيما ستكون مواجهات المجموعة الثانية بين: العربي والصليبخات، النصر والساحل، القادسية واليرموك، الفحيحيل والشباب.



وأسفرت قرعة بطولة كأس سمو ولي العهد التي ترأس المجموعة الأولى فيها العربي والذي لن يخوض الدور التمهيدي كونه حامل اللقب عن مواجهات: الشباب مع اليرموك وخيطان مع الساحل، والقادسية مع الفحيحيل، فيما جاءت مواجهات المجموعة الثانية: الكويت مع النصر، كاظمة مع الجهراء، برقان مع السالمية، الصليبخات مع التضامن.



وبذلك يكون الأصفر والأخضر قد تواجدا معا في مجموعة واحدة في بطولتي كأس صاحب السمو الأمير وكأس سمو ولي العهد. والكويت مع السالمية وكاظمة بذات البطولتين.



كما أسفرت مباريات الجولة الأولى من دوري زين الممتاز الذي سينطلق ٢٤ اغسطس المقبل، عن مواجهات جاءت كالتالي: الكويت مع الجهراء، والقادسية مع خيطان، والنصر مع كاظمة، والفحيحيل مع الشباب، والعربي مع السالمية.



وسيكون الدوري من قسمين ذهابا وإيابا، ثم تقسم الفرق إلى مجموعتين، الاولى تتكون من الفرق الـ 6 الأوائل لتحديد البطل، والثانية من الفرق الـ 4 متذيلة الترتيب لتحديد الفريقين الهابطين، على أن تكون من قسمين أيضا.



وجاءت مواجهة الغريمين التقليديين العربي والقادسية في الجولة الرابعة، بينما جاءت مباراة الأخضر مع الكويت في الجولة الثامنة، ومواجهة الأصفر مع الأبيض في الجولة السادسة، بينما أسفرت مواجهات الجولة الأولى في دوري زين للدرجة الأولى عن ملاقاة اليرموك مع برقان، والساحل مع التضامن، وجنبت القرعة الصليبخات من خوض الجولة الأولى.