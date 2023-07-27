مبارك الخالدي



تغادر البلاد عصر اليوم بعثة منتخبنا الوطني الاولمبي متجهة الى تايلند لإقامة معسكر إعدادي لخوض منافسات المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها البلاد سبتمبر المقبل بمشاركة منتخبات العراق ومكاو وتيمور الشرقية. ومعسكر تايلند هو الثاني للمنتخب الأولمبي في إطار برنامجه الإعدادي لخوض التصفيات المؤهلة بدورها الى كأس آسيا في قطر 2024 وأولمبياد باريس 2024، حيث أقام الأولمبي في يونيو الماضي معسكرا في سلوفينيا لعب خلاله مباراتين وديتين خسرهما أمام منتخب اوكرانيا 2-0 ومنتخب ايرلندا 3-0.‏‫