مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مع فريق الخلود السعودي في مباراة ودية اليوم ضمن المعسكر الذي يقيمه الأخضر في مدينة ازميت بتركيا، وهي الاولى له تحت قيادة المدرب الألماني توماس برداريتش. وتترقب جماهير الأخضر المباراة رغم كونها ودية والاولى للجهاز الفني، وذلك للاطمئنان على الحالة البدنية والفنية للفريق وكذلك مستوى اللاعبين المحترفين الجدد المغربي حمزة خابا والسنغالي ممادو ثيام والايفواري عثمان واتارا والجزائري محمد بوشار وكذلك عبدالرحمن الظفيري من مواليد الكويت فضلا عن الحالة البدنية للاعب بندر السلامة العائد بعد غياب طويل بسبب الإصابة. وفي جانب آخر، قررت غرفة التحكيم الرياضي قبول احتجاج العربي وبأحقية الأخضر في الثلاث نقاط باعتبار الفريق فائزا على فريق النصر في مباريات دوري زين الموسم الماضي.



من جانب آخر، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ملف المحترفين بعدما تعاقد مع الكولومبي هانسل زاباتا قادما من ألمنيوم أراك الإيراني لمدة عام واحد، وسبق للنادي ان جدد التعاقد مع المدافع السوري عمرو ميداني ثم ضم مواطنه عبدالله الشامي من الفحيحيل بالإضافة إلى الليبي المعتصم اللافي والجزائري أيمن لقجع.



وعلى الرغم من عدم إصدار تفرغات بعض اللاعبين، سيغادر الوفد غدا إلى المعسكر الصربي وسيلتقي خلاله فريقي العروبة وحتا من الإمارات والوحدة السعودي وفريق صربي سيتم الاعلان عنه خلال اليومين المقبلين.