المعسكر الصيفي لمبادرة «وطن الابتكار» قدم أكثر من 130 دورة تدريبية في 10 أيام

اختتمت «زين» بنجاح كبير المعسكر الصيفي لمبادرتها «وطن الابتكار» بالشراكة مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وبالتعاون مع «الأفنيوز» والذي قدم دورات تدريبية وورش عمل موجهة للأطفال والشباب لتزويدهم بالمبادئ والأسس الخاصة بمجموعة واسعة من المهارات التقنية والرقمية الحديثة بهدف تنمية حس الإبداع لديهم وتعزيز مواهبهم.



ويعتبر هذا المعسكر الصيفي أولى ثمار الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها «زين» مؤخرا مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بهدف الاستثمار في طاقات ومواهب الأطفال والشباب وتطويرها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والمهارات الرقمية التي أصبحت من أولويات متطلبات أسواق العمل.



وحقق المعسكر الصيفي أرقاما مميزة في فترة زمنية قصيرة، بحيث استقبل خلال 10 أيام أكثر من 800 طفل وشاب من أعمار 7 إلى 14 سنة شاركوا في أكثر من 130 دورة تدريبية وورشة عمل حول أساسيات ومبادئ الإلكترونيات، والروبوت، والطابعات ثلاثية الأبعاد، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.



وأتاح المعسكر الصيفي لمبادرة «وطن الابتكار» فرصة مميزة لشغل وقت فراغ الطفل بما يعود عليه بالنفع أثناء تسوق ولي أمره في «الأفنيوز»، بحيث استمرت كل ورشة لمدة ساعتين فقط، وأشرف عليها عدد من المختصين المعتمدين والمتطوعين من مدربي مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، كما أتت الدورات في إطار تعليمي خارج عن المألوف اتسم بأساليب متجددة غير تقليدية جاذبة للفئات العمرية الصغيرة، مما نتج عنه مشاركة عدد كبير من الأطفال والشباب.



ووقعت «زين» مؤخرا مذكرة تفاهم مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - لبناء شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي وتمكين الإبداع وتحفيز المهارات لدى الأطفال والشباب، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في المجتمع الكويتي.



وهدفت المذكرة إلى تعزيز وترسيخ سبل التعاون المشترك بين زين والمركز لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية مثل تعزيز الوعي الرقمي، وتطوير المهارات الرقمية، ودعم منظومة الشركات الناشئة، وتمكين المخترعين والمبدعين الكويتيين من التميز لخدمة الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويستهدف هذا التعاون الفئات العمرية الشابة من 7 إلى 35 سنة، ويشهد تقديم العديد من البرامج والدورات التدريبية ومشاركة الخبرات بما يسهم في تحقيق هذه الأهداف.



وأتى المعسكر الصيفي تحت مظلة مبادرة زين الجديدة «وطن الابتكار»، والتي تشمل جميع مبادرات وجهود زين لدعم الإبداع، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات STEM، وتستهدف فئة الشباب، وترتكز حول عدد من المجالات الرئيسية مثل ريادة الأعمال والاستثمار، وتسريع الشركات الناشئة، ودعم المخترعين، وتعزيز الابتكار وغيرها.