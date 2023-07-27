مبارك الخالدي



تنطلق اليوم بطولة الأندية العربية «كأس الملك سلمان» والتي تقام في ثلاث مدن سعودية هي الطائف وأبها والباحة، بمشاركة 16 ناديا، موزعة على أربع مجموعات، ضمت الأولى أندية الاتحاد السعودي، والترجي التونسي، والصفاقسي التونسي والشرطة العراقي، والثانية أندية الهلال السعودي، والسد القطري، والوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي. فيما تضم المجموعة الثالثة النصر السعودي، والشباب السعودي، والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي، والرابعة الكويت وشباب بلوزداد الجزائري، والرجاء البيضاوي المغربي، والوحدة الإماراتي. وتختتم البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي للعبة يوم 12 أغسطس المقبل. وتنطلق البطولة اليوم بأربع مواجهات، فضمن منافسات المجموعة الأولى يلعب الصفاقسي التونسي مع الشرطة العراقي، والترجي التونسي مع الاتحاد السعودي، ولحساب المجموعة الثانية يلعب اهلي طرابلس الليبي مع الهلال السعودي، والسد القطري مع الوداد الرياضي المغربي. إلى ذلك يضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت بقيادة المدرب الصربي بوريس بونياك اليوم لمساته الأخيرة استعدادا لمواجهة فريق الوحدة الاماراتي غدا الجمعة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة. ومن المتوقع ان يشمل تدريب الأبيض الليلة خطة اللعب الرئيسية قبل اللقاء المرتقب لاسيما ان قائمة اللاعبين خالية من الإصابات، ما يمنح الجهاز الفني الأريحية لاختيار العناصر القادرة على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الافتتاح وهي المهمة الأصعب للأبيض في البطولة.



وكان عضو مجلس إدارة الفريق ونائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة قد أشاد بحفاوة الاستقبال والتنظيم منذ الوصول الى مدينة أبها، مثمنا جهود القائمين على البطولة، معتبرا ان مشاركة الابيض تعتبر أولوية خاصة كون البطولة تحمل اسما غاليا على الجميع وهو الملك سلمان الذي له تقدير كبير في نفوس الجميع، مشيرا الى ان الكويت استعد جيدا لخوض منافسات البطولة.