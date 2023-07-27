أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر أهمية التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ كل ما من شأنه تفرقة المجتمع وشق وحدة الصف بين أبناء الوطن، مشيرا إلى ان تلاحم الكويتيين باختلاف أطيافهم وفئاتهم دليل على رقي المجتمع.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية على عدد من النقاط الأمنية في الحسينيات ومجالس العزاء بمناطق العاصمة وحولي للاطلاع على استعدادات الجهات المعنية.



وثمن الأصفر التوجيهات السديدة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، واستمع إلى شرح عن الخطة التنفيذية في المحافظتين ومستوى التنسيق بين القطاعات المشاركة.



كما التقى عددا من المواطنين والمقيمين خلال جولته لتلمس متطلباتهم واحتياجاتهم، معربا عن تقديره وشكره للجهات المشاركة في تأمين الحسينيات وتجاوبها مع المواطنين والمقيمين، مشددا على ضرورة التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار خلال هذه الفترة، داعيا الله يحفظ الكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء.



ورافق الأصفر كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام والوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات بالوكالة والوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية بالوكالة اللواء عبدالله الرجيب، ومدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة بالوكالة العميد خالد بوناشي ومدير عام مديرية أمن محافظة حولي بالوكالة العميد زياد الخطيب وعدد من القيادات الأمنية.