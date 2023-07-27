تجرى اليوم بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الدورين الأول والثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 في السعودية، ولن يخوض منتخبنا الوطني مباريات الدور الأول من التصفيات لوجوده ضمن المستوى الأول لمنتخبات قارة آسيا، بعد أن حل «الأزرق» في المركز 137 عالميا برصيد 1090.42 نقطة، والـ 25 آسيويا، بعد ان كان في المركز 141 الشهر الماضي، وسيدخل قرعة دور المجموعات مباشرة.



ويعتبر التصنيف الأخير لـ «فيفا» هو المعتمد في قرعة الدورين الأول والثاني من التصفيات المزدوجة.



ويشارك 45 منتخبا في تصفيات كأس العالم 2026، ومع رفع عدد المنتخبات المشاركة في هذه النسخة إلى 48 منتخبا، قام الاتحاد الآسيوي بعمل تعديلات على نظام التصفيات، حيث تمتلك قارة آسيا 8 مقاعد ونصف في كأس العالم، ما يعني أن المنتخبات الـ 18 صاحبة التصنيف الأدنى من أصل 45 منتخبا، بحسب تصنيف «فيفا» الأخير، ستستهل مشوار المنافسة من خلال الدور الأول في التصفيات المزدوجة.