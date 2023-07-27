تغلب مان سيتي على نظيره بايرن ميونيخ 2-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس على الملعب الأولمبي الوطني في اليابان استعدادا للموسم الجديد 2023-2024. وتمكن جيمس ميكاتي من افتتاح التسجيل لمصلحة «السيتي» في الدقيقة 21، فيما أدرك ماتيس تيل التعادل لبايرن ميونيخ (82).

وسجل إيميريك لابورت هدفا قاتلا لمان سيتي في الدقيقة 86، ليهدي فريقه انتصارا معنويا على العملاق «البافاري». يذكر ان «السيتي» كان قد اقصى بايرن ميونيخ من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه ذهابا 3-0 وتعادله إيابا 1-1 في «أليانز أرينا». وأنهى مان سيتي الموسم الماضي محققا الثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي ـ كأس الاتحاد الإنجليزي ـ دوري أبطال أوروبا).



ويستهل «السيتي» رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، بمواجهة بيرنلي، يوم 11 أغسطس المقبل.