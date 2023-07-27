انتزع فريق «تويوتا جازو للسباقات» TGR المركز الأول في سباق «مونزا 6 ساعات» الذي أقيم ضمن منافسات الموسم الحالي لبطولة العالم للتحمل (WEC) التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وذلك بعد منافسة قوية خاضها كل من مايك كونواي، وكاموي كوباياشي، وخوسيه ماريا لوبيز على متن مركبة تويوتا GR010 الـ «هايبرد» الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم (7)، أمام 65 ألف مشجع، ليعتلوا منصة التتويج للمرة الثالثة هذا الموسم، إذ يأتي هذا الفوز، الذي يعد الرابع لفريق «تويوتا جازو للسباقات» خلال هذا الموسم، ليعزز صدارته لهذه البطولة بفارق 26 نقطة.



استهل مايك كونواي السباق من نقطة الانطلاق في المركز الأول، واتسمت الدورة الافتتاحية التي ضمت 36 مركبة متنافسة بأجواء حماسية. وبعد مضي ساعة واحدة تقريبا على انطلاق السباق واقتراب الجولة الأولى من التوقف عند نقطة الصيانة، كثف كونواي جهوده وضغط على منافسيه الذين تقدموه ليثمر تصميمه الكبير في استعادته للمركز الأول.



وبعد تولي خوسيه ماريا لوبيز القيادة، تمكن من تسجيل أسرع دورة لمرتين، فيما توجت جهوده بالنجاح في الساعة الرابعة من عمر السباق بحفاظه على موقع الصدارة على متن مركبة تويوتا GR010 الـ «هايبرد» الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم (7)، ليسلم عجلة القيادة إلى كاموي كوباياشي متقدما بفارق كبير على منافسيه. وخضعت مهارات السائق كوباياشي للاختبار خلال الدقائق التسعين الأخيرة المشوقة من السباق، وذلك عندما دخلت مركبة السلامة إلى الحلبة وقلصت الفارق الزمني البالغ 45 ثانية بينه وبين أقرب منافسيه، وبعد ذلك، طلب الميكانيكيون من كوباياشي التوقف عند نقطة الصيانة، إذ شكل ذلك قرارا استثنائيا مكنه من العودة إلى الحلبة قبل منافسه وتحقيق أسرع دورة، مما ساعده في النهاية من الفوز في السباق بفارق 16 ثانية و520 جزءا من الثانية.



وفي تعليق له، قال كوجي ساتو، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن ورئيس مجلس إدارة فريق «تويوتا جازو للسباقات» في أوروبا: «خلال سباق مونزا 6 ساعات في الجولة الخامسة من بطولة العالم للتحمل 2023، تمكنت مركبة تويوتا GR010 الـ «هايبرد» الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم (7) من تحقيق الفوز وانتزاع المركز الأول.