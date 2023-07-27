عبدالله الراكان



أكد خطباء الحسينيات ومجالس ذكر أهل البيت أهمية قيم الوفاء والإباء والتضحية والإيثار والتعاون من أجل نصر الحق وإعلاء راية الدين.



جاء ذلك خلال إحياء الليلة السابعة من شهر محرم والتي تم تخصيصها لسرد تفاصيل استشهاد بطل كربلاء العباس بن علي ودفاعه عن أخيه الحسين وأهل بيته الأطهار، رضي الله عنهم.



ولفت الخطباء إلى أن العباس كان نافذ البصيرة ورمزا للتضحية والإباء والوفاء، مستذكرين ما قاله الإمام جعفر الصادق واصفا أبا الفضل العباس بأنه كان «نافذ البصيرة وصلب الإيمان» جاهد مع أبي عبدالله عليه السلام وأبلى بلاء حسنا وسقط شهيدا.



وفي حسينية عاشور، أكد الشيخ عبدالله ملا هادي أن أبا الفضل العباس قائد لواء أخيه الحسين خرج إلى المعركة لطلب الماء للأطفال والنساء بمخيم الحسين الذين كانوا عطشى يوم العاشر من محرم، مؤكدا انه بمقتل العباس انكسر ظهر الإمام الحسين وفقد قائد اللواء.



ووصف هادي موقف استشهاد أبي الفضل قائلا: عند استشهاده وقف الإمام الحسين عند رأسه وقال: «الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي»، وحاول حمله، إلا أن العباس رفض ذلك معللا أنه يستحي من الأطفال ومن سكينة بنت الحسين لأنه لم يحضر لهم الماء.