نظم بنك بوبيان بطولة بوبيان للبولينغ Boubyan Bowling Tournament المتاحة لعملائه وغيرهم من الشباب الذكور فوق 16 عاما في نادي البولينغ الكويتي الرياضي بمنطقة السالمية.



وقال الاختصاصي في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان فيصل الخضر، إن تنظيم هذه البطولة يأتي لترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الكويت وريادة البنك المستدامة في دعم الأنشطة والفعاليات الشبابية، لاسيما أن رياضة البولينغ تعد حاليا واحدة من الرياضات التي تلقى شعبية في الكويت.



وأوضح انه منذ الإعلان عن البطولة شهدت مشاركات كثيفة من قبل الشباب من عملاء البنك وغيرهم وصلت إلى 400 فريق تمت تصفيتهم واختيار 130 فريقا لخوض منافسات شهدت تنافسا كبيرا بين الجميع للفوز بالمراكز الـ 3 الأولى وسط أجواء رياضية مميزة، مشيرا إلى أن البطولة أقيمت بنظام الفرق، كل فريق مكون من شخصين.



وأضاف: يسعى بنك بوبيان من خلال هذه الفعالية إلى خلق نموذج إيجابي رائد خارج الإطار التقليدي المتعارف عليه سواء من حيث نوعية المبادرات التي نطلقها أو الشرائح التي نستهدفها بما يتماشى مع مهارات الشباب وتوجهاتهم الرياضية. واختتم الخضر تصريحه بالقول: اننا جميعا في بنك بوبيان نضع المسؤولية الاجتماعية نصب أعيننا في تعاملات البنك مع مختلف شرائح المجتمع.