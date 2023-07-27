أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس أن بلاده ستكون «بالتأكيد» جاهزة لاستضافة دورة الألعاب الاولمبية الصيفية 2024، رغم التحديات التنظيمية التي تواجهها.



قبل عام على حفل افتتاح الألعاب، هناك مخاوف بشأن استعدادات فرنسا على عدة أصعدة من الفنادق مرورا بالأمن ومسائل أخرى. وقال ماكرون لإذاعة «فرانس أنفو» في مقابلة من كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ التي يزورها حاليا «فرنسا مستعدة، ستكون جاهزة بالتأكيد»، وأصر ماكرون على أن فرنسا مستعدة لما قد يكون التحدي الأكبر على الإطلاق وهو حفل الافتتاح على ضفاف نهر السين في العاصمة باريس.



وقال إن السلطات «تتخذ إجراءات في وقت مبكر» و«تتعلم من الخبرات الأخرى وتعبئ جميع إداراتنا» لضمان سير الحفل بسلاسة، مضيفا أن هناك الكثير من التحضير، والكثير من العمل، سنكون مستعدين ونستعد لجميع السيناريوهات باحترافية كبيرة.