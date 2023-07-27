

اكتشاف فائدة جديدة لزيت الزيتون!

أعلن خبراء الجمعية الأميركية للتغذية أن إدراج زيت الزيتون في النظام الغذائي يقلل من خطر الوفاة بسبب الخرف بنسبة 28%. ويشير تقرير الجمعية المقدم إلى اجتماعها السنوي عام 2023، إلى أن العديد من البلدان تواجه ارتفاعا في معدلات الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى، لذلك قرر العلماء البحث عن وسيلة لتخفيض مخاطر الإصابة بالخرف المكتسب.



ويقول مؤلفو التقرير: «يمكن أن تجتاز بعض المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في زيت الزيتون الحاجز الدموي الدماغي، ما قد يكون له تأثير مباشر على الدماغ. كما قد يكون لزيت الزيتون تأثير غير مباشر في صحة الدماغ من خلال تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية». ويؤكد العلماء أن هذه الدراسة اعتمدت على الملاحظة، ولا تثبت أن زيت الزيتون هو السبب في انخفاض خطر الموت بسبب الخرف.

المصدر: «gazeta.ru»