منصور السطان



قضت محكمة الجنايات ببراءة «بدون» من سرقة حقيبة وافدة آسيوية تقدر قيمة محتوياتها بنحو 200 دينار، كما أصيبت المجني عليها بإصابات متفرقة نتيجة سرقة الحقيبة أثناء تواجدها في منطقة ميدان حولي بجانب أحد مكاتب الصرافة. وقد ضبط الآسيوي وأحيل بعد تحقيقات خلصت إلى أن المتهم وآخر ومن داخل مركبة سحبا حقيبة الآسيوية بالقوة وترتب على ذلك سقوطها فأصيبت بإصابات متفرقة. وأمام المحكمة حضرت المحامية عصمت الخربوطلي عن المتهم الثاني «البدون» ودفعت بانتفاء جريمة السرقة والضرب لعدم وجود دليل، وبطلان تحريات المباحث وعدم التعديل عليها لعدم جديتها.