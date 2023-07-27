منصور السلطان



ألقى رجال دوريات اسناد مديرية أمن الأحمدي القبض على وافد آسيوي يروج الخمور المحلية في منطقة ابوحليفة وبحوزته 48 زجاجة خمر محلي.



وجاء ضبط الآسيوي بعد الاشتباه في سيارة حاول قائدها الهرب بعد مشاهدته لدورية الشرطة من خلال الالتفاف عكس السير، ليتم اللحاق به وضبطه، حيث تبين أنه آسيوي، وبتفتيش مركبته احترازيا عثر بداخلها على الخمور،



وخلال التحقيق معه اعترف بأنه يقوم بتصنيع الخمور في شقته ويبيعها على زبائنه مقابل 8 دنانير للزجاجة الواحدة. وعليه، تمت إحالته والمضبوطات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.