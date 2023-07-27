

قال معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس، إن محطات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد قادرة على إزالة أغلب المركبات العضوية المتطايرة أثناء عمليات المعالجة، إذ وصلت كفاءتها إلى أكثر من 98%.



وأوضح المعهد، في بيان صحافي، أن مركز أبحاث المياه التابع له انتهى من دراسة وتحليل أعدهما رئيس المشروع د.عبدالله المعتوق لعينات من المركبات العضوية المتطايرة في مياه الصرف الصحي المتواجدة في واحدة من أكبر محطات المعالجة في الكويت.



وأضاف أن الدراسة تهدف إلى تحديد أكثر المركبات العضوية المتطايرة شيوعا في مياه الصرف وتحديد تراكيزها وتقييم كفاءة إزالة المركبات العضوية.



وذكر البيان أن د.المعتوق قام بتجميع عينات من مياه الصرف الصحي من أربعة مواقع مختلفة في محطات المعالجة وتم تحليلها لتحديد أكثر المركبات شيوعا في مياه الصرف الصحي.



وبين أنه بعد تحديد المركبات العضوية المتطايرة الأكثر شيوعا في المياه أظهرت النتائج أن تراكيزها في حدود التراكيز المسموح بها.