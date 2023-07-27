

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام جولات تفتيشية بنطاق المحافظة التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية خلال شهر يوليو بالتعاون مع وزارة الداخلية للتأكد من مدى الالتزام بشروط وضوابط البلدية.



وفي هذا السياق، قال مراقب عام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الفروانية مشعل الديحاني ان الإحصائية أسفرت عن إغلاق 46 محلا وتحرير 180 مخالفة بالإضافة الى عمل 36 أمر صلح.



وأشار الديحاني إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية وتنبيه أصحاب المحلات الالتزام بقوانين ولوائح البلدية حتى لا يتعرضون إلى المخالفة.