محمد آل ثاني: نواصل تحسين كفاءاتنا التشغيلية لدعم نمو الشركة بعملياتها وتقديم خدمات متميزة لعملائنا

عبدالعزيز البابطين: النتائج القوية لـ «Ooredoo - الكويت» عززت الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة



أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «Ooredoo» عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، والمنتهي في 30 يونيو 2023، حيث حققت الشركة قفزة في صافي أرباحها بنسبة 209% لتبلغ 64 مليون دينار مقارنة بـ 21 مليون دينار للنصف الأول من 2022.



وقالت الشركة في بيان صحافي إن نمو صافي الأرباح جاء بشكل رئيسي من «Ooredoo - الكويت» بعد صدور حكم قضائي نهائي يتعلق باسترداد فائض التعرفة التنظيمية المدفوعة والتي بلغت 43.8 مليون دينار في قضية ضد وزارة الاتصالات الكويتية وهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «CITRA».



وقد بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 128 فلسا للنصف الأول من 2023، مقارنة بـ 42 فلسا للنصف الأول من 2022، وارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 4% لتصل إلى 318 مليون دينار للنصف الأول من 2023، مقارنة بـ 306 ملايين دينار للنصف الأول من 2022.



وقد تأثرت الإيرادات بشكل إيجابي نتيجة كفاءة التشغيل في الكويت وتحسن الأداء السنوي في المالديف والجزائر، وارتفعت قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 2% لتصل إلى 24.6 مليون عميل في نهاية النصف الأول من 2023، مقارنة بـ 24.1 مليون عميل في نهاية النصف الأول من 2022.



وأوضحت الشركة في بيانها أن الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفع بنسبة 3% ليصل إلى 116 مليون دينار للنصف الأول من 2023 مقارنة بـ 112 مليون دينار للنصف الأول من 2022.



مواصلة النمو



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني: «يسعدني أن أعلن أن الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة قد واصلت التقدم في مسيرة نموها وحققت إيرادات موحدة بلغت 318 مليون دينار مقارنة بـ 306 ملايين دينار في النصف الأول من سنة 2022، وبنسبة نمو بلغت 4%».



وأضاف: «جاء هذا الأداء الجيد مدفوعا بالتوسع لعملياتنا في الكويت والتحسن الملحوظ في أدائنا في المالديف والجزائر على أساس سنوي، وقد سجلت قاعدة عملائنا الموحدة نموا بنسبة 2% لتصل إلى 24.6 مليونا في النصف الأول من سنة 2023، الأمر الذي يعكس التزامنا المتواصل بتقديم خدمات عالية المستوى لعملائنا الكرام».



وأشار إلى ارتفاع صافي الربح العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة من 21 مليون دينار في النصف الأول من 2022، ليصل إلى 64 مليون دينار في النصف الأول من 2023، ويرجع ذلك إلى حكم قضائي نهائي لصالح Ooredoo الكويت ضد وزارة الاتصالات الكويتية وهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «CITRA»، وأدى ذلك إلى استرداد فائض التعرفة التنظيمية المدفوعة مسبقا.



وإلى جانب ذلك، سجلت الشركة ارتفاعا كبيرا في ربحية السهم لفترة نصف السنة الأول من سنة 2023 حيث بلغت 128 فلسا مقارنة بـ 42 فلسا في النصف الأول من سنة 2022، ويعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى الحكم القضائي المذكور أعلاه.



نمو قاعدة العملاء



وقال آل ثاني: «مع استمرار جهودنا الرامية لتعزيز مركزنا القيادي كمقدم خدمات الاتصالات المتنقلة، نشهد الآن نموا ملحوظا في قاعدة عملائنا، حيث سجلت قاعدة عملائنا في الكويت نموا بنسبة 7% لتصل إلى 2.8 مليون في النصف الأول من سنة 2023 كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 5% لتبلغ 123 مليون دينار خلال الفترة ذاتها».



وفي الوقت ذاته، سجلت الجزائر توسعا ملحوظا، حيث ارتفع حجم الإيرادات بنسبة كبيرة بلغت 9% صاحبها نمو واضح لقاعدة العملاء. وفي فلسطين والمالديف، سجلت قاعدة العملاء نموا في كلتا الدولتين، حيث ارتفعت قاعدة العملاء في المالديف بنسبة 6% كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% في النصف الأول من سنة 2023.



بينما ارتفعت قاعدة العملاء في فلسطين بنسبة 2% وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 6% لنفس الفترة. وأما في تونس، فقد شهدنا زيادة في قاعدة العملاء بنسبة 1%.



واختتم آل ثاني حديثه، قائلا: «ما زلنا عند التزامنا الدائم بتعزيز القيمة لأصحاب المصالح مع استمرار مسيرة نمونا في المستقبل، حيث نواصل تحسين كفاءاتنا التشغيلية لدعم نمو الشركة في جميع عملياتها والاستمرار في تقديم خدمات متميزة لعملائنا».



مرونة وثبات



وتعليقا على الإنجازات الرئيسية التي حققتها Ooredoo خلال النصف الأول من 2023، قال الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين، إن النتائج القوية التي تحققت في Ooredoo الكويت قد ساهمت في تعزيز الأداء المالي والتشغيلي لشركة Ooredoo، ويسعدنا أن نعلن عن أدائنا المالي القوي للنصف الأول من عام 2023 حيث حققت الشركة نموا ملحوظا وأظهرت مرونة ثابتة في سوق دائم التغير.



وأوضح البابطين أنه خلال أول ربعين من عام 2023، شهدنا نموا قويا في الإيرادات، متجاوزا المعايير القياسية السابقة. هذا الإنجاز هو شهادة على تفاني Ooredoo تجاه قاعدة عملائها، ويسعدنا الاستمرار في دفع الابتكار والتميز في كل جانب من جوانب عملياتنا.



وعلاوة على ذلك، يظل التزامنا بالابتكار في طليعة رؤية شركتنا. لقد واصلنا الاستثمار في البحث والتطوير، ما أدى إلى تقديم العديد من المنتجات والخدمات الرائدة التي كان لها صدى إيجابي مع عملائنا والتي تلبي احتياجات قطاع الأفراد والشركات والأعمال.



التحول الرقمي



وأضاف البابطين: «واصلنا التركيز على استراتيجيتنا للتحول الرقمي ومكننا المنصات الرقمية من تسهيل رحلة العميل، ففي النصف الأول من عام 2023، حصلت Ooredoo الكويت مرتين على أفضل تطبيق وموقع إلكتروني لتطبيق Ooredoo، حيث تم منح Ooredoo الكويت جائزة Stevie Bronze Award عن أفضل تطبيق وجائزة Ooredoo App Asian Telecom Award عن أفضل تطبيق وموقع الكتروني».



وتابع: «لم يكن ابتكارنا المستمر على مستوى العملاء فحسب، بل شمل أيضا قطاع المؤسسات والأعمال لرقمنة وأتمتة جميع احتياجات الأعمال للمؤسسات في الكويت اليوم من خلال أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».



أما عن التزام الشركة بالمسؤولية المجتمعية، أوضح البابطين أن برنامج المسؤولية الاجتماعية لدينا يركز على تفعيل شراكات التنمية المستدامة مع القطاعين العام والخاص وتعزيز العلاقات مع المجتمعات في الكويت بالإضافة إلى زيادة الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال الشراكة مع جمعيات غير ربحية لدعم القضايا الانسانية والمجتمعية مع جمعية الرحمة العالمية. نحن فخورون بالنمو المتزايد والتنوع في إطار المسؤولية الاجتماعية لشركة Ooredoo، والذي يعالج القضايا الأساسية عبر ركائزنا الرئيسية: التعليم والصحة والرياضة والبيئة وريادة الأعمال وتمكين الشبابولاسيما شراكتنا مع اتحاد الطلبة في الكويت - فرع المملكة المتحدة وتقديم برامج تدريبية لحديثي التخرج.



«Ooredoo- الكويت».. 5% نمو الإيرادات إلى 122.9 مليون دينار



ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الكويت إلى 2.8 مليون عميل في نهاية النصف الأول من سنة 2023، بزيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. وقد سجلت Ooredoo الكويت زيادة في الإيرادات بنسبة 5% لتصل إلى 122.9 مليون دينار في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 117.0 مليون دينار في النصف الأول من سنة 2022.

وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8% ليصل إلى 38.0 مليون دينار في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 35.1 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2022، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية للشركة.



الجزائر.. 98.5 مليون دينار الإيرادات بنمو 9%



بلغت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر 13 مليون عميل في النصف الأول من سنة 2023. وارتفعت الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 98.5 مليون دينار في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 90.7 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2022. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18% ليصل إلى 39.0 مليون دينار في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 33.2 مليون دينار في النصف الأول من سنة 2022.



المالديف.. 6% نمو قاعدة العملاء إلى 398 ألف عميل



ارتفعت قاعدة العملاء في Ooredoo المالديف بنسبة 6% لتصل إلى 398 ألف عميل في النصف الأول من عام 2023. وقد سجلت Ooredoo المالديف ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 7% لتصل إلى 20.2 مليون دينار في النصف الأول من سنة 2023، مقارنة بـ 18.8 مليون دينار في النصف الأول من سنة 2022. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8% ليصل إلى 11.2 مليون دينار في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 10.3 ملايين دينار لنفس الفترة من سنة 2022.



تونس.. 6.9 ملايين عميل



بلغت قاعدة عملاء Ooredoo في تونس 6.9 ملايين عميل في النصف الأول من سنة 2023.



وانخفضت الإيرادات إلى 59.5 مليون دينار في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 62.0 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2022. وانخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 20.8 مليون دينار في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 27.1 مليون دينار في النصف الأول من سنة 2022.



فلسطين.. 6.9 ملايين دينار إجمالي الدخل



ارتفعت قاعدة العملاء في فلسطين بنسبة 2% لتصل إلى 1.4 مليون عميل في النصف الأول من سنة 2023. وقد انخفضت الإيرادات إلى 17.1 مليون دينار في النصف الأول من سنة 2023، مقارنة بـ 17.5 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2022.

وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6% ليصل إلى 6.9 ملايين دينار في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بـ 6.5 ملايين دينار في النصف الأول من سنة 2022.