عبدالكريم أحمد



حصّنت المحكمة الدستورية مجلس 2023 من البطلان برفضها في جلستها أمس الاربعاء جميع الطعون على انتخابات مجلس الأمة التي تمت في 6 يونيو الماضي.



وكانت «الدستورية» برئاسة المستشار فؤاد الزويد قد نطقت بالحكم في الطعون الانتخابية التسعة بشأن الانتخابات لتقرر بذلك تحصين المجلس، كما انتهت في احكامها إلى عدم سلامة طعون قدمها النائب السابق حمد الحمد بعدم سلامة مراسيم الضرورة بشأن البطاقة المدنية ومرسوم تعديل الدوائر الانتخابية الذي صدر بإعادة تقسيم المناطق، ما يعني سلامة المراسيم دستوريا. كما رفضت طعونا قدمت من مرشحين بشأن النتائج المعلنة وأكدت سلامة جميع النتائج وفوز الـ 50 نائبا بمقاعد البرلمان.