اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى حيث أقاموا طقوسا تلمودية وادوا الرقصات والاغاني اليهودية في خطوة استفزازية جديدة للمسلمين . وقاد الاقتحام الذي نفذه نحو الف متطرف بمناسبة مايسمى "خراب الهيكل", وزير الامن القومي المتطرف ايتمار بن غفير ووزير تطوير الجليل اسحاق سولاف بعد منع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى المبارك. وقد ادانت وزارة الخارجية الاردنية الاقتحام واكدت انه لا وصاية لاسرائيل على القدس المحتلة . كما نددت وزارة الخارجية الفلسطينية الاقتحام ودعت الى تحرك دولي عاجل معتبرة انه غطاء رسمي لمحاولة الحكومة الاسرائيلية تهويد القدس. ودعا خطيب الاقصى الشيخ عكرمة صبري الى شد الرحال الى ساحات الاقصى، معتبرا ان مايجري هي حرب مفتوحة تشنها عصابات المستوطنين بدعم وتأييد من حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة .