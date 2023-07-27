أجريت اليوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وجاءت القرعة كالتالي :

المجموعة الأولى: قطر - الهند - الكويت - أفغانستان أو منغوليا.

المجموعة الثانية: اليابان - سورية - كوريا الشمالية - ميانمار أو ماكاو.

المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية - الصين - تايلند - سنغافورة أو غوام.

المجموعة الرابعة: عمان - قيرغيزستان - ماليزيا - تايوان أو تيمور الشرقية.

المجموعة الخامسة: إيران - أوزباكستان - تركمنستان - هونج كونج أو بوتان.

المجموعة السادسة: العراق - فيتنام - الفلبين - اندونيسيا أو بروناي دار السلام.

المجموعة السابعة: السعودية - الأردن - طاجيكستان- كمبوديا أو باكستان.

المجموعة الثامنة: الإمارات - البحرين - اليمن أو سريلانكا - نيبال أو لاوس.



المجموعة التاسعة: أستراليا - فلسطين - لبنان - جزر المالديف أو بنغلادش.



ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس آسيا 2027 وإلى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.



وسيبدأ الأزرق أولى مواجهاته في التصفيات الاسيوية أمام منتخب الهند 16 نوفمبر المقبل.