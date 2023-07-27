اجعلوا مخافة الله أمام أعينكم دائماً

‏دعم القيادة والشعب الكويتي لرجال الأمن هو الحافز لمزيد من التميز والتفوق بإذن الله تعالى

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بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء منصور العوضي والوكيل المساعد لقطاع التعليم والتدريب اللواء بدر البالول وقيادات وضباط القطاع، أقيم اليوم بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حفل تخريج الدورة الثانية عشرة لضباط الصف الجامعيين لترقيتهم إلى رتبة ملازم والبالغ عددهم 400 ضابط.



‏بدأت مراسم التخريج بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قام مدير معهد تدريب الضباط بالانابة العميد فهد عبدالسلام الغريب بتلاوة قرار التعيين، وتلا القسم وتم تقديم درع تذكارية إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.



‏ووجه النائب الاول كلمة لخريجي الدورة نقل فيها تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما، بمناسبة ترقية الضباط إلى رتبة ملازم، مشيدا بجهودهم وإصرارهم على تحصيل العلم، بعد اجتيازهم كافة المقررات الأكاديمية الأمنية.



‏وأوصاهم بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة، وبذل الغالي والنفيس لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مشيرا الى أن امن الوطن والمواطنين امانة عظيمة ولابد من الحفاظ عليها، وان يجعلوا مخافة الله أمام أعينهم دائما، وجدد معاليه الثقة برجال المؤسسة الأمنية، مؤكدا ان دعم القيادة والشعب الكويتي لرجال الامن هو الحافز لمزيد من التميز والتفوق بإذن الله تعالى.



‏وفي ختام الحفل تم التقاط الصور التذكارية.