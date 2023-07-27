أعلن جيش النيجر ولاءه لقوات الدفاع والأمن التي أطاحت بالرئيس محمد بازوم، وذلك تفاديا للاقتتال داخل صفوف القوات المسلحة، بينما رفض الرئيس المحتجز الانقلاب.



ورفض الرئيس بازوم المحتجز من قبل عسكريين انقلابيين في نيامي، الانقلاب، مؤكدا أنه يمثل «السلطات الشرعية» في البلاد وداعيا الضباط «المنشقين» إلى الحوار.



وقال بازوم الخميس في رسالة عبر خدمة «إكس» المعروفة سابقا بـ «تويتر»، «ستصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك».



في الأثناء، دعت الأمم المتحدة إلى «الإفراج فورا» عن بازوم وإعادة النظام الدستوري في هذا البلد.



وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: «يجب بذل كل الجهود لإعادة النظام الدستوري وحكم القانون. يجب الإفراج فورا ومن دون شروط عن الرئيس محمد بازوم وضمان أمنه».