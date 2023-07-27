ثامر السليم

وافق مجلس إدارة جامعة الكويت في اجتماعه الذي عقد صباح اليوم الخميس، برئاسة مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري، وأعضاء مجلس الجامعة، في قاعة مجلس الجامعة بمبنى الإدارة الجامعية في الشدادية، على تمديد الإضافي الثاني لأعضاء هيئة التدريس لمدة سنة وذلك بناءً على اقتراح جمعية أعضاء هيئة التدريس، والذي يتوقع أن ينعكس على زيادة 20% على الجداول الدراسية للفصل الدراسي الأول المقبل.

هذا وقد أوقف لائحة المدرسين المساعدين لمزيد من الدراسة، فيما نظر مجلس الجامعة في عدد من التظلمات، وموافقة على ترقيات عدد من أعضاء هيئة التدريس، والموافقة على الاستعانة بخدمات 7 موظفين بالجامعة.