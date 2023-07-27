أعربت وزارة الخارجية عن شكرها وتقديرها لوزارة الخارجية والجهات المختصة بجمهورية مصر العربية الشقيقة على حسن تعاونها وسرعة تجاوبها للوقوف على حقيقة واقعة حرق علم دولة الكويت الذي تم نشره على إحدى منصات التواصل الاجتماعي والذي نفت السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة وجود أية دلائل تشير إلى أن مستخدم الحساب المذكور مصري الجنسية أو مقيم فيها.

وجددت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس تأكيدها على متانة العلاقات الأخوية التي تربط دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة وحرصهما المتبادل على اتخاذ ما يلزم لمنع أية إساءة تؤثر على العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط كلا البلدين الشقيقين.