تمكن قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك ومن منطلق التنسيق والتعاون المشترك بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة الكويت ومكافحة المخدرات بدولة دولة قطر الشقيقة، من احباط عملية تهريب تقدر بـ(مليون) حبة من الكبتاجون حاول (3) متورطين من جنسية عربية ادخالها الى البلاد عن طريق ميناء الشويخ عبر حاوية وبداخلها مواد اسمنتية (مواد بناء) ومخبئة بطريقة سرية ومبتكرة، وجار احالة المتهمين والمضبوطات الى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

‏وإذ تتقدم وزارة الداخلية بدولة الكويت بالشكر والعرفان على التعاون المثمر من قبل السلطات الأمنية القطرية لكل ما يتعلق بأمن البلدين لاسيما ما يتعلق بآفة المخدرات ومخاطرها تجاه البلدين الشقيقين.