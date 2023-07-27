وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون لعقد جلسة خاصة الاسبوع المقبل، لمناقشة المداولة الثانية للمفوضية العليا للانتخابات وتقارير لجنة الميزانيات.

ومدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة المداولة الثانية على مشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الخميس والتعديلات المقدمة عليه.

ويحتوي جدول الأعمال على عرض الحالة المالية للدولة طبقا لنص المادة (150) من الدستور، بالإضافة إلى 4 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.

وتضمن الجدول التقرير الأول للجنة الميزانيات عن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024، وبيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية النقدية للسنة المالية 2023/2024.

وأدرج التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2023/2024 وعددها (23) مشروعاً بقانون.

كما أدرج التقرير الثالث للجنة الميزانيات عن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2023/2024 وعددها (17) مشروعاً بقانون، بالإضافة إلى التقرير الرابع للجنة عن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2021/2022، وعددها (5) مشاريع بقانون.