أعربت وزارة الخارجية عن شكرها وتقديرها لوزارة الخارجية والجهات المختصة بجمهورية مصر العربية الشقيقة على حسن تعاونها وسرعة تجاوبها للوقوف على حقيقة واقعة حرق علم الكويت الذي تم نشره على إحدى منصات التواصل الاجتماعي والذي نفت السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة وجود أي دلائل تشير إلى أن مستخدم الحساب المذكور مصري الجنسية أو مقيم فيها.



وجددت الوزارة في بيان لها أمس تأكيدها على متانة العلاقات الأخوية التي تربط الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة وحرصهما المتبادل على اتخاذ ما يلزم لمنع أي إساءة تؤثر على العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.