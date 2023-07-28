بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تعزية إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى ممثل حاكم أبوظبي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.



وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي أمس، إن الشيخ أحمد الفهد سأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأبرار والصالحين والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم سمو الشيخ محمد بن زايد والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تعزية إلى وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة محمد بن أحمد البواردي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى ممثل حاكم أبوظبي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيـــان.



وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي أمس، إن الشيخ أحمد الفهد سأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأبرار والصالحين والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم ذويه والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.