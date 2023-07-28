بشرى شعبان



قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري، ان توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات جاء ثمرة للتعاون الكبير والمستمر بين الجهتين، بهدف بسط السلطة الرقابية على جمع التبرعات والحفاظ على سمعة العمل الخيري في الكويت.



وأضاف المطيري في تصريح صحافي على هامش توقيع بروتوكول التعاون مع «الاتصالات» أمس، أنه من خلال التطور الرقمي والإلكتروني تمت السيطرة على الروابط الوهمية وأخرى كانت تصدر من بعض الجهات وتدعو لجمع التبرعات دون موافقات مسبقة من وزارة الشؤون، لافتا الى التدقيق على الروابط بالتعاون مع الهيئة، وتبين أن الروابط التي ترد من خارج الكويت وهمية، ولا تتبع أي جهة داخلية أو معنية بالعمل الخيري، وجرى إيقافها لحماية المواطنين والمقيمين.



وتابع: من خلال إدارة الجمعيات الخيرية، ستتم مراقبة جميع روابط الدفع الإلكتروني للجمعيات الخيرية، إضافة إلى الروابط الوهمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والإبلاغ عنها وحجبها ووقف نشاطها، وهناك جهود كبيرة تقوم بها هيئة الاتصالات، وستقوم إدارة الجمعيات الخيرية بدورها في المتابعة والمراقبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حال كانت الروابط الصادرة من الكويت غير مرخصة. وذكر ان الهدف من الحجب توفير الحماية للمتبرعين، لافتا الى عدم التضييق على العمل الخيري، وأن الدعم مستمر للحفاظ على صورة الكويت المشرقة.