نتطلع إلى العمل مع الكويت لتحقيق الأمن في الشرق الأوسط لدورها المحوري الداعي للسلام

المملكة المتحدة تتوافق مع الكويت في موقفها الثابت تجاه دعم حل الدولتين لتحقيق السلام



أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة جيمس كليفرلي أمس أن العلاقات الثنائية بين بلاده والكويت متجذرة وتمتد لعقود طويلة.



وقال كليفرلي في لقاء مع «كونا» بمناسبة زيارته إلى البلاد إن من أهم أهداف الزيارة الاحتفاء بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتاريخها الذي يعود إلى 125 عاما، مؤكدا أن الاحتفال بمرور 70 عاما على افتتاح مكتب الاستثمار الكويتي في لندن دليل على متانة هذه العلاقة.



وأعرب عن سعادته بلقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حيث تناول العلاقات الثنائية الوطيدة على المستويين الرسمي والشعبي إلى جانب لقائه مع بعض الوزراء للتباحث في العديد من الملفات المشتركة والسعي لتعزيزها في المستقبل، مبينا ان المملكة المتحدة تقف إلى جانب الكويت في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها، مستشهدا بموقف بلاده تجاه الغزو العراقي والذي يعكس هذا الالتزام، مضيفا أن العلاقات بين البلدين تتجاوز الجوانب الاقتصادية والعسكرية وتمتد إلى المجال التعليمي والصحي والتكنولوجي.



ولفت إلى تطلع بلاده إلى العمل مع الكويت لتحقيق الأمن والسلم في الشرق الأوسط لما لها من دور محوري داع للسلام عبر الوساطة وتقريب وجهات النظر لاسيما وسط التحديات الكثيرة في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي عبر توقيع اتفاقية التجارة الحرة التي تتمحور حول مجالات عدة مثل الخدمات وأمن المعلومات ونقل البيانات التجارية.



وعن القضية الفلسطينية، أفاد بأن الكويت قدمت دعما طويل الأمد للشعب الفلسطيني بما يؤكد دورها في تحقيق السلام وتعزيزه بالمنطقة، مشيرا إلى توافق المملكة المتحدة مع الكويت في موقفها الثابت تجاه دعم حل الدولتين لتحقيق السلام.



وعن الأوضاع في أوكرانيا، قال إن ما حدث هناك أشبه بما حدث للكويت عام 1990، مؤكدا أن موقف بلاده ليس انحيازا مع طرف ضد آخر وإنما مبدأ دولي ثابت للوقوف ضد الانتهاك الصارخ للقوانين الشرعية الدولية وانتهاك سيادة الدول، مؤكدا على موقفهم في الحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة كما تمت المحافظة عليه إبان الاحتلال العراقي.



وكان الوزير البريطاني التقى خلال زيارته البلاد عددا من المسؤولين هم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د.سعد البراك ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.