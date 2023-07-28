(ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجّل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا).



يذكر الله عز وجل انه لا يوجد أحد أشد ظلما ممن ذكّر بآيات ربه، فلم يتدبرها ولم يفكر فيها ولم يأخذ ما فيها من دروس وعبر، بل ونسي جو المعاصي والبعد عن الله عز وجل الذي كان يعيش فيه ولم يتب من تلك المعاصي.



هؤلاء الكفار العصاة قد جعل الله على قلوبهم غطاء وحاجزا يمنع عنهم تدبر القرآن وجعل في آذانهم ثقلا مثل الصمم لا يسمعون كلمات الهداية.



لذلك مهما بذل الرسل عليهم السلام من جهد لهدايتهم فلن يهتدوا بسبب العناد.



ولكن الله ذو الرحمة والمغفرة يمهل العاصي ويؤخر عذابه الى يوم القيامة المحدد للعقاب والجزاء.



قبس هذه الآية: اقتضت سنة الله عز وجل أن يمهل صاحب المعاصي ولا يستعجل بعقابه في لحظة وقوعه في المعصية لعله يرجع ويقلع عن الذنب وينال رحمة ومغفرة الله عز وجل.