عن محمد بن زيد، رضي الله عنه، قال: اجتمع علي وعثمان والزبير وطلحة وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، وكان أجرأهم على عمر بن الخطاب، عبدالرحمن بن عوف، قالوا: يا عبدالرحمن، لو كلمت أمير المؤمنين للناس فإنه يأتي الرجل طالب الحاجة فتمنعه هيبتك أن يكلمك في حاجته حتى يرجع ولم يكلمك، قال: يا عبدالرحمن، أنشدك الله أعلي وعثمان وطلحة والزبير وسعد أمروك بهذا؟



قال: اللهم نعم، قال: يا عبدالرحمن، والله لقد لنت للناس حتى خشيت الله في اللين، ثم اشتددت عليهم حتى خشيت الله في الشدة، فأين المخرج؟



فقام عبدالرحمن يبكي وهو يجر رداءه ويقول: أف لهم بعدك أف لهم بعدك.