قال الله عزّ وجلّ: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين - التوبة: 18).



فالمسجد مدرسة للتربية الروحية والأخلاقية، وهو الوسيلة التي تحمي الشباب من الانحرافات وأهمها تعاطي المخدرات والإدمان. وعن دور المسجد في حماية الشباب وكيفية استعادة المسجد لدوره في ظل التحديات التي نعيشها، يكلمنا علماء الشرع.



حول تراجع دور المسجد التربوي والإعلامي يقول د.سعد العنزي: المسجد يمثل للأمة البرلمان الذي يعرض فيه حاكم المسلمين سياسته ويحدد منهجه ويناقش المواطنين ويناقشونه بل ويستجوبونه بلا خوف من وقوع الأذى عليهم ولا حجر على آرائهم.



مبينا أن منبر الجمعة تراجع دوره لأسباب عديدة منها فرض خطاب معين على الخطباء من قبل وزارة الأوقاف وكذلك قلة الخطباء المثقفين الذين يمتلكون الحس الإيماني والتأثير على المصلين، بالإضافة الى التكرار المستمر حول موضوع واحد، أما إذا تناول احد مشاكل الناس فيكون ذلك بطريقة سطحية وارتجالية، وكل هذه مسامير في نعش حياة الخطيب في خطابه.



وتساءل العنزي أين دور المسجد الآن الذي كان منارة للعلم والتشاور وحل لمشاكل المسلمين وخاصة الشباب وطالب بأن يسترجع المسلمون ما كان عليه المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كدار للقضاء لفض المنازعات والخصومات بين المسلمين، حيث كان مقرا للقيادة العامة تخرج منه أمراء الجيوش، وكان مكتبا لتحفيظ القرآن الكريم وتلقي تعاليم الإسلام، وزاد: ما زلت أؤكد على رسالة المسجد الحقيقية في الجانب الإنساني السامي فرسالته كبيرة ومهمته سامية.



تشجيع الأبناء



يقول الشيخ رائد الحزيمي موضحا دور المسجد: للمسجد دور كبير في تهذيب وتوعية الشباب، فأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر الى المدينة هو بناء المسجد، فكان المسجد لهم منتدى ومحل اللقاءات والتحصيل العلمي وتهذيب الأخلاق، فمنه ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل إلى الأمصار لنشر هذا الدين.



ومازال المسجد له الدور الأكبر في تربية وتعليم شباب المسلمين وذلك من خلال حلق العلم وحلق تحفيظ القرآن الكريم وما يتلقونه من أئمة المساجد من توجيهات ومواعظ وكذلك من خلال ما يتلقونه من كبار السن وهم القدوة في المسجد، وإمام المسجد له دور كبير بل هو المعول عليه في متابعة الشباب وتقديم النصح لهم وتحذيرهم من رفقة السوء وخطر المخدرات والتدخين الذي هو طريق وسبيل لتعاطي المخدرات ومن كان من رواد المسجد لا نراه يتعاطى مثل هذه الآفات وكما قيل (الصاحب ساحب)، فمن رافق المصلين صلى، ومن رافق غيرهم كان على طريقتهم، وهذا كما قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل».



ولا تزال مساجدنا بحمد من الله تقوم بدورها في تربية النشء على الدين والصلاح والاستقامة، فها نحن نرى حلق القرآن منتشرة في مساجدنا.



وها نحن نرى الكثير من أولياء الأمور يدفعون بأبنائهم بالاشتراك في هذه الحلق وقد رصدت الدولة مشكورة الجوائز التشجيعية لحفظة القرآن الكريم، ونريد من أولياء الأمور المزيد من التعاون مع أئمة المساجد والجمعيات الخيرية والنفع العام التي لا تزال تقوم بدورها مشكورة على تلك الجهود التي يبذلها أبناء هذا البلد من أنشطة تعليمية وتثقيفية تنطلق من المساجد وقد نذروا أنفسهم في العطلة الصيفية لإشغال أبناء الوطن فيما يعود عليهم وعلى بلادهم بالنفع.



أين منابر الدعوة؟



يرى د.جاسم الجاسمي أن غياب دور المسجد التوجيهي يرجع لأسباب عديدة منها ضعف دور الإمام وهو المعني بالدرجة الأولى بتفعيل دور المسجد بالتعاون مع ادارة المساجد التي عرف عنها التعاون والتشجيع، لافتا الى سبب آخر وهو تعدد منابر الدعوة وتوسعها بشكل كبير جدا، حيث أصبح لدى كل داعية منبر إعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي، يستطيع من خلاله الدعوة إلى الله، وهي بالطبع أبسط وأسهل بكثير من الدعوة بالمساجد، فأنت لا تحتاج لموافقة جهة لتنشر الخير في حساباتك الشخصية، وخاصة إن كانت منضبطة بالضوابط الشرعية، وبالتالي الاتجاه لمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة مع وجود الجماهير الغفيرة والمتابعين بأعداد كبيرة جعلتها متقدمة على الدعوة بالمساجد في ظل ضعف الحضور الجماهيري. وأشار الجاسمي إلى أن غالب الدروس في المساجد لا يتجاوز روادها صفا أو صفين للأسف، وهذا ليس مبررا للعزوف، ولكنه سبب مهم جدا لغياب الدور التوجيهي للمسجد، لذلك الجميع مشارك بهذا الضعف بالاضافة الى توقف برامج قطاع المساجد والإمام وتعدد منابر الدعوة والتوجيه وغياب المحفز.



ولكي نعيد للمسجد دوره أكد د.الجاسمي على ضرورة أن يكون للمسجد بريقه العلمي والتربوي كما كان، ويجب أن تكون هناك جدية من الجهات الرسمية لتفعيل المساجد من جديد من خلال البرامج الثقافية التي تقيمها وزارة الأوقاف، وكذلك مشاركة مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات الخيرية في ذلك وأن يدرك كل إمام أن دوره أكبر بكثير من حضوره فقط للصلاة وأن عليه مسؤولية عظيمة في التوجيه والنصح والإرشاد وأن يتم تفعيل الدروس العلمية والمحاضرات التربوية واللقاءات الإيمانية التي تستهدف كل الأسرة من الأب والأم والأطفال وكذلك ان يتم تفعيل مجالس الاستشارات التي تستقبل قضايا الأسر وأهل المنطقة ثم طرح الحلول وتكون بشكل اسبوعي أو شهري.



وطالب ايضا د.الجاسمي بوجوب عمل المسابقات الدورية للمصلين، ويمكن ذلك من خلال تعاون قطاع المساجد مع الجمعيات الخيرية الفاعلة لتوفر الدعم اللازم لهم لتكون محفزا للحضور.



وأذكر قبل 20 عاما كنا نعلن في المحاضرات عن وجود جوائز وسحب للحضور وكان لها أثر طيب في التفاعل الجماهيري والحضور.



كما اقترح د.الجاسمي أن تقوم كل ادارة للمساجد في كل محافظة بعمل مجلس الأئمة ويكون هذا المجلس كل شهر يجتمع فيه الأئمة ويتناولون القضايا المهمة وتتلاقح الافكار ويستفيدون من بعضهم وتتوحد الجهود لإعادة الدور الحقيقي للمساجد خاصة في ظل الهجمة الشرسة على القيم والأخلاق التي تواجهها المجتمعات والترويج الآثم والخطير للإلحاد والمثلية الجنسية والدعوة لإباحة المخدرات والمسكرات والله المستعان.



اجتماع للخير



من جهته، يقول الشيخ يوسف السويلم: المسجد هو وسيلة لتعارف الناس والسؤال عن بعضهم البعض وتلمس احتياجات الناس الدينية والدنيوية، فإذا غاب هذا الدور انفرد وتفرق الناس ولم تعد تسمع النصيحة، واختفى الصاحب الصالح، فحل الشر محل الخير عندما يغيب دور المسجد الحقيقي. وعن سبب غياب دور المسجد أكد السويلم يرجع ذلك إلى جهل كثير من الناس بدور المسجد، فالبعض يظن ان المسجد للصلاة فقط فإذا رأى الاطفال في المسجد في اجتماع للخير أو في انشطة وفعاليات بالمسجد غضب المصلي واشتكى.



ويرى السويلم أن دور الأئمة هو جمع الناس وحثهم على الاجتماع بالمسجد ليكون هناك لقاء أسبوعي بين أهل المسجد، أما الفتوى او للطعام وطرح بعض المواضيع المهمة التي تواجه المجتمع بفئاته وعرض الحلول والتشاور فيها وكذلك أرى أنه يجب وضع تعليق لوحة في المسجد للمناسبات الاجتماعية لأهل رواد المسجد، وعمل واتساب خاص بأهل المسجد للنقاش والحوار، كما يجب على الإمام عمل حلقات لتصحيح القراءة للكبار قراءة يومية ولو عشرة دقائق كل يوم، وكذلك عمل صندوق خاص عن طريق جمعية خيرية مرخصة لمشروع رمضان او مشروع شهري خيري ولا ننسى أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جامعة للأنشطة والعبادات والفعاليات في مجالات الحياة ويكون بين رواده روابط الأخوة من زيارة مريضهم وإعانة محتاجهم وتفقد أحوالهم.