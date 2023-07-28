تنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت ونظيرتها في قطر الشقيقة أحبط التهريب



محمد الجلاهمة ـ منصور السلطان



أثمر التعاون المشترك بين رجال مكافحة المخدرات في الكويت ونظيرتها بدولة قطر الشقيقة إحباط عملية تهريب مليون حبة من الكبتاغون، حيث ضبط (3) وافدين من جنسية عربية خططوا لتهريب الحبوب عن طريق ميناء الشويخ، وذلك بإخفاء المضبوطات داخل حاوية ظاهرها (مواد بناء). وقام المهربون بإخفاء الحبوب بطريقة سرية ومبتكرة.



إلى ذلك، كشف مصدر أمني لـ «الأنباء»، ان شحنة المليون حبة بدأت من سورية ثم توجهت إلى موريتانيا للتمويه، في محاولة من التشكيل العصابي لتمرير هذه الصفقة المسمومة، لافتا إلى ان المقبوض عليهم هم مصريان وسوري. وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، ان الضبطية تأتي استمرارا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتكثيف المتابعة الأمنية والميدانية والجهود لصد جميع عمليات ترويج المواد المخدرة، مشيرة إلى ان هناك تنسيقا تم بين قطاع الأمن الجنائي والإدارة العامة للجمارك، مؤكدة انه جار إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



من جهة أخرى، أحالت دوريات أمن حولي مساء أول امس وافدا عربي الجنسية إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام لصدور حكم بالحبس ضده 4 سنوات في قضية جنائية، وذلك لقضاء العقوبة الصادرة بحقه.