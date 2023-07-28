أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.



وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم، وهم:



نواف عبدالله صالح العسعوسي، زهرة محمد إبراهيم يداللهى، لولوة أحمد خالد الصقعبي، يحيى خويلد عاصم المطيري، فيصل عبدالله عبدالله القلاف، محمد يوسف إبراهيم عبدالله، فضل الله عباس يد اللهى، حنان محمد عباس أحمد دوخي، عواطف مبارك مناور الرشيدي، بدرية شلاش سعود الحجرف.



كما أجرى البنك السحب الأسبوعي المؤجل من 19 يوليو الجاري أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم، وهم: محمد موسى محمد بلوشي، ناصر خميس معيش المطيري، تهاني ثواب سمار العازمي، شيخة عبداللطيف إبراهيم الدهيم، صالح مرزوق محمد العدواني، سجاد جاويد علي نواز، خالد باسم جبرا شحيبر، خالد العمر، ريم سالم ذياب العنزي، محمد أحمد محمد حسن.