بيروت - عمر حبنجر - داود رمال



طيرت مقاطعة وزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة يوم أمس، وعلى جدول أعمالها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، حيث حضر 7 وزراء من أصل 24 فضلا عن رئيسها نجيب ميقاتي.



والوزراء الذين حضروا هم إلى جانب نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي: عباس الحاج حسن (أمل)، ناصر ياسين، عباس الحلبي، جورج كلاس الذي قال انه لن يشارك بتعيين حاكم المصرف المركزي ووزير الصحة فراس الأبيض.



وقد استعيض عن الجلسة باجتماع في مكتب رئيس الحكومة الذي أصدر لاحقا، بيانا تناول فيه مستجدات اللحظة السياسية المتعثرة.



وجاء في بيان ميقاتي: انه نظرا لتغيب عدد من الوزراء، «وعدم توافر النصاب المطلوب حتم إلغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا».



وقال: «إن الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة على ذلك». ودعا النواب «إلى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجددا عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الإصلاحية التي بدأتها حكومتنا». وختم: «كانت أمامنا فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف ان الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره».



وأضاف في دردشة لاحقة مع الصحافيين أن «الوضع مقبول لأن كل شيء في الحياة نسبي»، معتبرا أن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال كلاما واقعيا ومن حقه الدفاع عن نفسه». وقال: «أنا أول من قلت إنني لا أريد شرخا في الداخل اللبناني وأدنى واجبات حكومة تصريف الأعمال الحرص على سير المرفق العام».



وحث نواب حاكم مصرف لبنان على عدم الاستقالة، مضيفا: «في حال الشغور يتسلم النائب الأول أما في حال تقاعس فيجب أن يتسلم النائب الثاني».



عمليا، لعب «حزب الله» دور الظهير الأساسي لـ «التيار الوطني الحر» بإجهاض مسعى الرئيسين نبيه بري وميقاتي لتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، عبر إفقاد النصاب، وتحويلها إلى جلسة تداول حول أزمة الحاكمية، أي جلسة تشاور بلا قرار، وقد سارع الرئيس ميقاتي إلى التخفيف من وطأة العجز عن تعيين الحاكم، بعد تقاطع «حزب الله» مع «التيار الوطني الحر» على إسقاط النصاب والدعوة إلى اجتماع ثان للحكومة يوم الاثنين، الذي هو اليوم الأخير من ولاية سلامة، ومن قبيل رفع العتب.



ولقد استعان المعترضون على التعيين بالقوانين لإحباط مسعى التعيين، وللمرة الثانية، منذ قيام «الثنائية الشيعية»، ويقف «حزب الله» في الصف الآخر المواجه لحركة «أمل»، بعد افتراقهما عند انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية عام 2016، وكان افتراقا ظرفيا أعقبه تلاحم سياسي أشد. فهل سيتكرر التلاقي بعد الافتراق عند نقطة تعيين الحاكم المركزي؟



مجلس شورى الدولة لم يفت بجواز صرف المال بمراسيم وزارية، كما سقطت نظرية تعيين حارس قضائي التي طرحها الرئيس السابق ميشال عون لأول مرة، وتلاه رئيس تياره النائب جبران باسيل، وكذلك تبخرت فكرة وزير العدل العوني هنري خوري بتعيين مدير إداري لإدارة المصرف المركزي إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، وبالتالي تعيين حاكم مركزي جديد.



والجواب سيأتي قبل جلسة مجلس الوزراء التالية، يوم الاثنين المقبل، علما ان اهون الشرور تكون بتكليف نواب الحاكم بإدارة الدفة من بعده. وهذا ما يخشاه رئيس مجلس النواب، من انعكاس فشل نواب الحاكم في إخراج المصرف المركزي من الحفرة السلامية، فيرتد الأمر على البيئة السياسية الممسكة بمقدرات مال الدولة، من وزارة المال إلى ديوان المحاسبة، إلى النيابة العامة المالية وصولا إلى حاكمية المصرف المركزي.



أما الحاكم رياض سلامة، وفي آخر إطلالة تلفزيونية، مساء الثلاثاء، فجزم بأنه يرفض التمديد له، تقنيا او غير ذلك، وأن هناك نوابا للحاكم عليهم تسلم هذه المؤسسة.



وقال لبرنامج «حوار المرحلة» من قناة «ال بي سي آي»: «في 31 يوليو تطوى صفحة من حياتي»، مشيرا إلى ان ثمة من يريد ان يجعل منه كبش المحرقة.



في غضون ذلك، أنهى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان جولته الثانية في ميدان الاستحقاق الرئاسي المقفل، وقد تبلغ من الأوساط الإسلامية خصوصا ان الجهد يجب ان ينصب على مواصفات رئيس الجمهورية، وبالتالي على شخصه، دون التوسع إلى ما يعرف بـ«السلة المتكاملة» التي من شأن الاختلاف حول عناصرها ومكوناتها، المزيد من التباطؤ في انتخاب الرئيس.