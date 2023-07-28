بعد نحو 37 عاما من العمل صياد سمك في شمال شرق سورية، اضطر اسماعيل الهلال إلى التخلي عن المهنة الأقرب إلى قلبه بعدما لمس وزملاؤه تراجعا في الثروة السمكية في نهر الفرات المهدد بالجفاف. ويقول الوالد لسبعة أطفال لوكالة فرانس برس «قضيت حياتي في البحيرة، لكنني تركتها العام الحالي مجبرا»، مضيفا «لم أعد قادرا على العيش من صيد السمك».



واعتاد الهلال البالغ 50 عاما الصيد في بحيرة الأسد، وهي بحيرة اصطناعية يشكلها سد مقام على نهر الفرات في ريف الرقة الشرقي، وتغطي مساحة قدرها 630 كيلومترا مربعا، وتبلغ سعتها 12 مليون متر مكعب، ما يجعلها أكبر احتياطي مياه في سورية.



لكن مع انخفاض منسوب المياه في البحيرة والجفاف الذي يهدد نهر الفرات منذ بضع سنوات، فضلا عن ارتفاع التلوث والصيد خارج إطار القانون خصوصا في مواسم بيض السمك، تراجعت الثروة السمكية تدريجيا، وفق ما يقول الصيادون.



ويوضح الهلال «تخلى صيادون كثر عن المهنة جراء تراجع الأسماك وارتفاع تكاليف معدات الصيد».



في مطعم للسمك في الطبقة، ينهمك الهلال في شوي أسماك من أنواع وأحجام متعددة، بعدما بات خبيرا بشأنها. ويشرح كيف انخفض تكاثر السمك إلى درجة بات معها الصيادون يواجهون صعوبة في العثور على أنواع عدة مثل سمك البوري.



وانخفض منسوب مياه بحيرة الأسد، بحسب منظمة «باكس» للسلام الهولندية غير الحكومية، أربعة أمتار بين عامي 2022 و2023.



ويقول الباحث في منظمة «باكس» فيم زفينينبيرغ لفرانس برس إن «نقص المياه الذي فاقمه التلوث (..) يؤدي الى مزيد من الخسارة في التنوع البيولوجي على طول البحيرات والأنهر في شمال وشرق سورية».



وفوق البحيرة التي تطفو أسماك نافقة على ضفافها بين الحين والآخر، تحلق أسراب من طيور الغراب، بينما تغطي كميات كبيرة من الطحالب أجزاء منها، ما يعرقل حركة قوارب قليلة تتجول فيها ويشكو الصيادون منها.



ويؤدي نمو الطحالب التي تتكاثر عادة جراء التلوث وفق خبراء، الى انخفاض كمية الأوكسجين في المياه، ما يتسبب بتراجع الثروة السمكية ونفوق الأسماك في أحيان كثيرة.



وتنتشر على ضفاف البحيرة مراكب صيد فارغة تنتظر صيادين قد لا يعودون إليها.



قرب قرية الطويحينة الواقعة على ضفاف البحيرة، يرمي الصياد علي الشبلي (37 عاما) شباكه، آملا أن تملأها أسماك متنوعة بات الحصول عليها بعيد المنال.



ويقول لفرانس برس «في السابق، كنا نصطاد خمسين كيلوغراما أو أكثر، أما اليوم فبالكاد نصطاد كيلوغراما أو اثنين وأحيانا لا شيء».



مع معاناته في توفير احتياجات عائلته المؤلفة من زوجته وثلاثة أطفال، عدا عن والده المريض، يتردد الشبلي بوتيرة أقل إلى البحيرة. ويخشى ألا يتمكن من تعليم أطفاله المهنة التي ورثها عن جده ووالده.