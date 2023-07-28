اصطحب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال زيارته لبيونغ يانغ في جولة للاطلاع على أحدث الأسلحة الكورية الشمالية وأكثرها تقدما حيث مرا من أمام صواريخ باليستية ضخمة عابرة للقارات ومسيرات عسكرية لم يسبق رؤيتها.



وبعدما اتهمت واشنطن بيونغ يانغ في وقت سابق هذا العام بتزويد موسكو أسلحة من أجل حربها في أوكرانيا، أظهرت صور بثتها وسائل الإعلام الرسمية كيم وهو يصطحب شويغو في جولة في معرض دفاعي كبير يعرض صواريخ كوريا الشمالية النووية وما أفاد موقع «إن كاي نيوز» بأنها مسيرات جديدة. يزور شويغو ووفد صيني عالي المستوى بيونغ يانغ كأول ضيوف أجانب يستقبلهم كيم علنا منذ بدء وباء كوفيد، فيما تحتفل البلاد بذكرى مرور 70 عاما على الهدنة التي وضعت حدا للحرب الكورية وتسمى «عيد النصر».



زار كيم وشويغو «معرض الأسلحة والمعدات 2023»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية التي نشرت صورا تستعرض أكبر صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز «هواسونغ-17» و«هواسونغ-18».



وأفادت الوكالة الكورية الشمالية بأن كيم وشويغو ناقشا في وقت سابق «قضايا الاهتمام المشترك في مجالات الدفاع الوطني والأمن والبيئة الأمنية الإقليمية والدولية».



وأثناء الزيارة تحدث كيم إلى شويغو عن «الأسلحة والمعدات التي تم اختراعها وإنتاجها» في إطار خطة الدفاع الوطنية الكورية الشمالية و«أبدى مرارا اعتقاده بأن الجيش والشعب الروسيين سيحققان نجاحات كبيرة»، استنادا الى الوكالة.



وتعد زيارة شويغو لافتة نظرا إلى أن وزراء الدفاع الروس لم يزوروا بيونغ يانغ بشكل دوري منذ ما قبل انهيار الاتحاد السوفييتي، بحسب ما أفاد خبراء وكالة فرانس برس.