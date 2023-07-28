تنطلق انشطة الدورة الـ 30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر المقبل برئاسة د.سامح مهران وتحت رعاية وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني.



تضم اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي د.سامح مهران رئيسا للمهرجان، د.محمد عبدالرحمن الشافعي منسقا عاما للمهرجان، د.دينا أمين مديرا للمهرجان، د.أيمن الشيوي مديرا للمهرجان، بالإضافة إلى د.أحمد مجاهد، ود.أسماء الطاهر، ود.محمد الخطيب.



ويعتبر المهرجان فرصة لظهور مدارس ابداعية مختلفة وبه شريحة كبيرة جدا من جمهور الشباب ودارسي الفن المهتمين بالمسرح التجريبي، ويتسنى من خلال فعالياته رؤية كل مدارس المسرح المختلفة، لذلك يعتبر واحدا من المهرجانات المسرحية والفنية المهمة بمصر، خصوصا ان مهرجان المسرح التجريبي من انجازاته افراز عدد من المواهب الجديدة لاستكمال مسيرة المسرح في مصر والدول العربية.